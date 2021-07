Príncipe George completa 8 anos e família real posta foto super fofa

Reprodução/Instagram Príncipe George completa 8 anos

Nesta quarta-feira (22), Príncipe George fica mais velho. O garoto completou 8 anos de vida e o perfil no Instagram do Palácio de Kensington, que representa Príncipe William e Kate Middleton, publicou uma foto inédita do menino para celebrar o dia especial.

No clique, George está ao ar livre sorrindo para a câmera e nos fundos é possível ver um carro e o campo. Quem tirou a foto foi ninguém menos que Kate Middleton, a Duquesa de Cambridge. O perfil oficial da família real britânica compartilhou a publicação e desejou um feliz aniversário para o menino.

George é bisneto da Rainha Elizabeth II e ocupa o terceiro lugar na linha de sucessão do trono. Antes do menino estão respectivamente o avô dele, Príncipe Charles, e o pai, Príncipe William.