Príncipe Andrew é processado por abuso sexual de menor de idade nos EUA

Wikimedia Commons Príncipe negou as acusações de Virginia Giuffre

O príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II e do príncipe Phillip, é alvo de um processo nos Estados Unidos por abuso sexual de uma menor de idade, revelou a mídia norte-americana nesta terça-feira (10).

A mulher que acusa o membro da monarquia é Virginia Giuffre, uma das vítimas do tráfico sexual de menores promovido pelo bilionário Jeffrey Epstein, que se matou na prisão em 2019.

Giuffre apresentou a denúncia informando que foi abusada por Andrew em três ocasiões, quando tinha 17 anos, em Londres, em Nova York e na casa de Epstein nas Ilhas Virgens. Em sua acusação na Corte Federal de Manhattan, Giuffre afirma que o príncipe sabia que ela era menor de idade e disse que era obrigada a fazer sexo por ordens de Epstein e de sua cúmplice, Ghislaine Maxwell.

“Neste país, nenhuma pessoa, seja presidente ou príncipe, está acima da lei, e nenhuma pessoa, não importa o quão impotente ou vulnerável, pode ser privada da proteção da lei. 20 anos atrás, a riqueza, o poder, a posição e as conexões do príncipe Andrew permitiram que ele abusasse de uma criança amedrontada e vulnerável, sem ninguém para protegê-la. Já passou da hora de ele ser responsabilizado”, diz um trecho do documento obtido pela emissora britânica “BBC”.

Andrew negou as acusações e disse que não conhece Giuffre, nem nunca a viu. Mas, voltou a reconhecer que sua amizade com Epstein foi um erro.

Desde o fim de 2019, Andrew praticamente sumiu dos eventos públicos por conta do escândalo envolvendo Epstein. Em novembro daquele ano, ele publicou um comunicado em que dizia que iria se afastar das atividades públicas “por tempo indeterminado” e com a autorização da rainha Elizabeth II.

Ainda na nota oficial, o príncipe afirmou que sua relação com o bilionário se tornou um “grande estorvo” para a família real britânica que o suicídio do criminoso “deixou perguntas sem resposta, principalmente, para suas vítimas e expresso minha compaixão mais profunda com qualquer um que tenha sido afetado e esteja buscando uma forma de virar a página”.