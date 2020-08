Principal líder indígena do país, cacique Raoni está com Covid-19

Divulgação Principal líder indígena do Brasil, Raoni foi diagnosticado e está internado

Nesta segunda-feira (31), o Instituto Raoni divulgou nota sobre o estado de saúde do cacique dá nome ao projeto e que é considerado uma das principais lideranças dos povos indígenas do Brasil. De acordo com o texto, ele precisou ser internado novamente e o diagnóstico positivo para a Covid-19 foi confirmado.

“Após um mês de alta,Raoni foi novamente internado com sintomas d pneumonia.Exames realizados e sorologia confirmaram COVID-19.Seu estado é bom,sem febre, respirando normalmente e sem ajuda de oxigênio.Raoni teve COVID-19 e q exames mostram presença de anticorpos e fora de perigo”, diz o instituto.

Líder da etnia Kayapó, Raoni está internado em um hospital na cidade de Sinop, que fica localizada a 503 km de Cuiabá, capital do Mato Grosso.

Confira a nota na íntegra:

Informamos que pouco depois de um mês de alta hospitalar, o Cacique Raoni foi novamente internado.

O motivo foi a constatação de alterações na taxa de leucócitos no sangue e sintomas de pneumonia. Exames específicos realizados-tomografia computadorizada e sorologia confirmaram COVID-19.

Seu estado é bom, sem febre, respirando normalmente e sem ajuda de oxigênio.

A equipe médica do Hospital Dois Pinheiros confirmou que o Cacique teve COVID-19 e que exames mostram presença de anticorpos.

A pedido da família, somente fomos autorizados a divulgar estas informações depois de termos comprovação de que o Cacique Raoni se encontra fora de perigo. Caso seu quadro permaneça estável, o Cacique Raoni terá alta em breve.

Sua idade inspira cuidados e o Cacique Raoni seguirá com assistência médica até ficar completamente recuperado.

COVID-19 vem se alastrando na TI Capoto/Jarina, colocando em risco a vida de centenas de indígenas.

Protejam-se!

Proteja-nos!