Primos de 2 e 4 anos morrem afogados em piscina no dia de Natal

Crianças entraram em uma casa vazia de um condomínio fechado e foram brincar na piscina

Duas crianças, de 2 e 4 anos, morreram afogadas em uma piscina no domingo de Natal, em Maricá, na Região dos Lagos. O incidente ocorreu no condomínio Bosque de Itapeba, no bairro de São José do Imbassaí. Ambos foram socorridos para o hospital da cidade e receberam atendimento médico, mas não resistiram.

O menino e a menina eram primos e participavam de uma celebração de Natal, quando se afastaram e teriam entrado em uma casa vazia do condomínio, na tarde de domingo, seguindo para a piscina da residência. Ao sentirem falta das crianças, os familiares teriam iniciado uma busca e encontrado ambos boiando na piscina.

Eles foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro do município. Na unidade, receberam os atendimentos de primeiros socorros, mas sem sucesso. O menino não resistiu e veio a óbito, enquanto a menina chegou a responder a massagem cardíaca e foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, porém ao dar entrada na unidade, também acabou morrendo.