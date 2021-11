Primeiro iPhone do mundo com entrada USB-C é vendido por quase R$ 500 mil

Reprodução iPhone com entrada USB-C

O primeiro iPhone do mundo com entrada USB-C foi vendido por US$ 86 mil, cerca de R$ 466 em conversão direta. A venda foi realizada através de um leilão no eBay, organizado por Kenn Pillonel, um estudante de engenharia robótica suíço que criou a versão.

O estudante utilizou um iPhone X para realizar a adaptação, que é completamente funcional. Para isso, ele trocou a entrada Lightning original do celular por uma entrada USB-C, invertendo o conector e construindo uma placa de circuito flexível.

O suíço ainda divulgou de forma aberta um guia com instruções de como colocar uma entrada USB-C em um iPhone.

O leilão teve lance mínimo de apenas US$ 1, mas logo no primeiro dia os lances já ultrapassavam os US$ 3 mil. Depois, os preços rapidamente avançaram para dezenas de milhares. Alguns lances mais altos, na casa dos US$ 100 mil, também foram feitos, mas retirados antes do fim do leilão, que teve 116 propostas.