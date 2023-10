Primeiro Fórum Nacional de Segurança Escolar reúne cerca de 400 participantes em dois dias de evento

Em dois dias de painéis e debates, o 1º Fórum Nacional de Segurança Escolar reuniu, aproximadamente, 400 participantes de 17 estados da federação e de mais 52 municípios do Espírito Santo no auditório do Sebrae, em Vitória.

Realizado nestas quinta-feira (28) e sexta-feira (29), o objetivo do Fórum foi promover o compartilhamento de experiências e o aprimoramento das estratégias de segurança em escolas de todo o país, reunindo especialistas, educadores e profissionais da segurança pública para um debate intersetorial sobre a importância da segurança em ambiente escolar.

O Fórum foi promovido pelo Governo do Estado e organizado pelas Secretarias da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e da Educação (Sedu), em conjunto com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e patrocínio da Vale S.A.

“O Fórum faz parte do Plano Estadual de Segurança Escolar, e foi um prazer receber pessoas de várias partes do Brasil para colocar em discussão esse tema tão relevante para o momento em que vivemos. Reunimos, pela primeira vez, representantes de 17 estados e de 51 municípios do Espírito Santo e temos certeza que, daqui, sairão estratégias para a criação de ambientes escolares cada vez mais seguros”, disse o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

O subsecretário de Integração Institucional e coordenador do Fórum, coronel Marcio Celante, agradeceu aos palestrantes e painelistas que trouxeram suas experiências e conhecimentos. “A qualidade requerida por este Fórum só foi alcançada devido aos palestrantes que, prontamente, aceitaram nosso convite. Representantes do Espírito Santo, Pará, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, além de membros dos Ministérios da Justiça e da Educação permitiram que promovêssemos um aprofundado debate sobre as estratégias para escolas mais seguras”, afirmou.

Já o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que o Fórum Nacional traz a oportunidade de examinar as evidências e as boas práticas realizadas tanto no Espírito Santo quanto em outros estados do país. Ele ainda enfatizou que o Fórum reforça a parceria necessária entre os agentes da Segurança e profissionais da Educação no desenvolvimento de ações dentro das escolas. “Fazer segurança escolar é um enorme desafio, então é necessária essa troca entre educadores e profissionais da segurança, e vice-versa”, pontuou o secretário.

Vitor de Angelo ainda lembrou de ações pedagógicas, voltadas à segurança escolar, que a Sedu tem feito nas 406 escolas da Rede Estadual de ensino. “Nós lançamos o Caderno de Relações Étnico-Raciais e o Programa de Relações Étnico-Raciais; bem como o Caderno de Orientações sobre Escolas Plurais. Outra ação foi o reforço da Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar, o APOIE, com a contratação de quase 300 profissionais, entre psicólogos e assistentes sociais para atuarem nas escolas”, ressaltou.

“O I Fórum Nacional de Segurança Escolar foi um evento pioneiro, que contou a participação de representantes de 17 estados da federação. Uma mobilização fundamental, protagonizada pelo Estado do Espírito Santo, por meio da integração das Secretarias de Segurança Pública e da Educação, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Instituto Jones dos Santos Neves, para promover e fortalecer a cultura de paz nas escolas”, frisou o diretor-presidente do IJSN, Pablo Lira.

O encontro também foi transmitido ao vivo, por meio do canal do IJSN no YouTube, e contou com um público virtual de cerca de 2 mil participantes, entre membros e gestores escolares e das forças de segurança de diversas partes do Brasil. O conteúdo permanece disponível por meio do link http://www.youtube.com/@ijsn-es . A cobertura fotográfica completa do evento está disponível no site do Fórum: https://sites.google.com/view/forum-seguranca-escolar

Os participantes receberão certificados de participação, que serão encaminhados para o e-mail cadastrado na inscrição, juntamente com um formulário para avaliação do evento. Três Estados se candidataram para sediar o Fórum Nacional de 2024: Rio de Janeiro, Amazonas e Bahia. A data e local de realização ainda serão definidos.

