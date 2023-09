Primeiro dia do ArcelorMittal Beach Tennis Open agita Praia de Camburi, em Vitória

O primeiro dia do ArcelorMittal Beach Tennis Open teve início nesta quinta-feira (29), na Praia de Camburi, em Vitória. As disputas seguem até domingo (1°) nas 25 quadras que foram montadas no point BASA para receber os jogos. O evento é realizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC).

O torneio vale como etapa do Campeonato Estadual de Beach Tennis Open e conta pontos para o ranking estadual da modalidade. O evento recebeu cerca de 500 atletas inscritos de diferentes lugares do Brasil, como Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. A entrada para assistir aos jogos é gratuita.

Entre os competidores, estão os destaques da modalidade Daniel Canellas, Evandro Rozindo, Juliana Lima, Laura Pazzini, Maitê Laguna, Matheus Giovanini, Pedro Bragança, Rafael Lopes, Raphael Borges e Renata Alcântara.

LIEC

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo, em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltadas para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com o foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar

As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Caso haja algum de interesse, a empresa pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações dos proponentes.

Fonte: GOVERNO ES