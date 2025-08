Primeiro contrato do Programa de Pequenas Barragens é de produtora de cafés especiais em Brejetuba

A agricultura é historicamente parte da economia capixaba e, atualmente, a gestão dos recursos hídricos vem sendo uma preocupação. Para garantir a ampliação da segurança hídrica das propriedades rurais e impulsionar a produção agropecuária, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) anunciou a assinatura do primeiro contrato do Programa de Financiamento para a Construção de Pequenas Barragens.

A assinatura ocorreu nesta segunda-feira (04), no Palácio Anchieta, durante o lançamento oficial do Plano de Crédito Rural para o Espírito Santo, do Governo do Estado, que contou com a presença de instituições financeiras, lideranças rurais, cooperativas e produtores. A linha de crédito é operacionalizada com recursos do Fundo de Fortalecimento da Economia Capixaba (Fortec), em parceria com a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

O contrato, no valor de R$ 123,2 mil, beneficiou a cafeicultora Andrea Vivácqua, sócia da marca Chiara Café, produtora de cafés especiais do tipo “arábica”, de Brejetuba, no Sudoeste Serrano. A barragem terá uma área alagada de aproximadamente 8.900 m² e capacidade de armazenamento de 9.500 m³, garantindo mais estabilidade produtiva durante os períodos de estiagem.

Andrea destaca a importância da iniciativa como um suporte aos produtores: “Como proprietários da marca “Chiara Café”, comercializamos em todo o Estado e no Rio de Janeiro e, neste ano, começamos a exportar em pequena escala para os Estados Unidos (EUA) e Europa. Visando ter uma alta produtividade com sustentabilidade, esperamos um incremento de, no mínimo, 20% na produtividade”, afirma.

As construções das barragens devem ser acompanhadas por profissionais qualificados. A Agropant Consultoria, contratada por Andrea para a elaboração do projeto e execução da obra, garante que a estrutura será construída com responsabilidade ambiental.

“Acompanhamos desde a elaboração do projeto até a execução da obra, garantindo segurança técnica e tranquilidade para o tomador de crédito, com todas as normas e legislações vigentes sendo rigorosamente respeitadas”, explica o engenheiro agrônomo e sócio da consultoria, Diego Meroto. Além disso, segundo a produtora rural, “a reserva de água junto com a proteção das nascentes que fazemos há muitos anos vem complementar esse trabalho valorizando a propriedade com enorme respeito ao meio ambiente”.

Com condições especiais de crédito, que cobrem desde a elaboração do projeto até a conclusão da obra, o investimento, acessível e viável para os produtores rurais capixabas, fortalece o desenvolvimento de pequenas e médias propriedades. “Ao ampliar o acesso ao crédito para a construção de barragens, conseguimos minimizar os desafios relacionados à irrigação, um dos fatores que mais impactam a produtividade e geram prejuízos econômicos, contribuindo diretamente para o fortalecimento do setor rural e para o desenvolvimento do Estado como um todo”, destaca a diretora Operacional do Bandes, Gabriela Vichi.

O gerente de Fundos e Programas do banco, Patrick Gomes Silva, complementa: “A água é a base da vida e da produção. Com a aprovação deste projeto, estamos garantindo não apenas a disponibilidade desse recurso, mas também um futuro mais resiliente para nossos produtores. Além de impulsionar a produção agropecuária, este programa tem um foco primordial na sustentabilidade, buscando reduzir o impacto ambiental e fortalecer a nossa cadeia produtiva”, declara.

Programa de Financiamento para a Construção de Pequenas Barragens

O Programa disponibiliza crédito em condições especiais de até R$ 150 mil para ampliar a segurança hídrica das propriedades rurais capixabas e impulsionar a produção agropecuária de forma sustentável.

Os produtores interessados podem apresentar apenas um projeto por propriedade para barragens de até cinco hectares ou 50 mil metros cúbicos de capacidade. O valor do financiamento inclui todas as etapas, desde a contratação de profissionais responsáveis pela elaboração até a execução completa da obra.

Saiba mais:bandes.com.br/barragens

Fonte: GOVERNO ES