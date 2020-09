Primeiro celular do mundo com câmera sob a tela é lançado; conheça o modelo

Unsplash/Christian Wiediger Amazon libera Prime Channels no Brasil

A Amazon lançou, nesta quarta-feira (02), o Amazon Prime Video Channels , serviço de streaming associado ao Prime Video que disponibiliza conteúdos ao vivo de canais específicos.

Por enquanto, estão disponibilizadas as assinaturas para os canais Paramount+, MGM, Starzplay, Looke e Noggin. As assinaturas variam de R$9,50 a R$19,90, e as opções contam tanto com conteúdo em streaming quanto com programação ao vivo .

As assinaturas ficam atreladas a uma conta já existente no Prime Video que, hoje, cobra R$9,90 por mês e oferece streaming e frete grátis em compras na Amazon. Os novos conteúdos são acessados através da mesma plataforma do Prime Video.

Com o lançamento, todos os canais podem ser experimentados gratuitamente por sete dias. Depois disso, a cobrança acontece automaticamento junto com a mensalidade do Prime Video.

De acordo com a Amazon , novos conteúdos serão adicionados nos próximos meses. Anteriormente, o conteúdo da HBO havia aparecido no Prime Video em alguns testes mas, por enquanto, o canal ainda não chegou oficialmente ao Prime Channels . Confira as possibilidades de assinatura: