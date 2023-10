Primeiro avião dos EUA com armamentos para Israel chega no país

Divulgação O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, participou do momento da entrega

O governo norte-americano já reforçou o seu apoio a Israel no conflito com o grupo Hamas. Hoje, pousou o primeiro avião cargueiro dos EUA transportando armas para os israelenses. O pouso aconteceu na base aérea de Nevatim, no Sul de Israel.

Ainda não se sabe os tipos de armamentos que foram transportados pelo avião, mas podemos supor que a carga é pesada. A Força Aérea dos EUA usou um cargueiro Boeing C-17 Globemaster III, aeronave capaz de levar até 77 toneladas de carga.

Divulgação Um pesado C-17 Globemaster III é capaz de carregar mais de 70 toneladas de carga

O próprio secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, veio no voo e entregou pessoalmente os armamentos. Após desembarcar, ele foi acompanhado pelo Diretor Geral do Ministério da Defesa de Israel, general Eyal Zamir, e também de um dos líderes das Forças de Defesa de Israel e vice-chefe do Estado-Maior, general Amir Baram. Veja as imagens publicadas no X, antigo twitter.

US Secretary of Defense Austin, IMoD Director General Zamir and IDF Deputy Chief of General Staff Baram welcomed an American cargo plane at the Nevatim Air Force base, the first landing of such aircraft since the commencement of the war, delivering armaments for IDF use. pic.twitter.com/d4RiNLBobr — Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 13, 2023





É o primeiro voo do tipo desde o início da guerra entre Israel e Hamas. Os Estados Unidos são parceiros de longa data do país do Oriente Médio, um dos seus maiores compradores de armas e de compartilhamento de tecnologias militares .

Vale lembrar que o apoio militar dos Estados Unidos ficou claro logo no início do conflito, enviando o porta-aviões USS Gerald Ford, o maior navio de guerra do mundo, para uma região do Mar Mediterrâneo próxima ao conflito. Além disso, a embarcação está levando armas para o país do Oriente Médio. Os norte-americanos também estão deslocando o USS Dwight D. Eisenhower, outro porta-aviões, mas ainda não decidiram se ele vai ficar na região mais próxima.

Divulgação USS Gerald Ford é o porta-aviões enviado em auxílio a Israel

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chegou à cidade de Tel Aviv, em Israel, para demonstrar apoio do país aos israelenses, após o ataque surpresa do grupo Hamas no último sábado (7). Um dos seus compromissos foi o encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o presidente do país, Isaac Herzog, entre outros.

Por outro lado, o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou também que o seu país está trabalhando com Israel, Egito, Jordânia e ONU no auxílio humanitário .

Fonte: Internacional