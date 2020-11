Guilherme Dotto Primeiro A321neo da Juneyao Air é entregue

Na última sexta-feira (27), a Juneyao Air recebeu seu primeiro Airbus A321neo, que permaneceu estocado por quatro meses e parado por um mês no Cazaquistão por problemas no motor.

Com a crise ao redor do mundo, a Juneyao não viu uma necessidade em levar a aeronave para casa após a conclusão de sua fabricação em julho de 2020, com isso, a aeronave fabricada nas instalações da Airbus em Hamburgo foi estocada no aeroporto de Erfurt, na Alemanha.

Estocado em Erfurt de 16 julho a 6 outubro, o Airbus retornou a Hamburgo para ter sua pintura finalizada, e em alguns dias, o jato decolou para seu dono. Porém no trajeto até a China o A321 de segunda geração teve que ser desviado para o Cazaquistão.

O bimotor de matrícula B-30EQ decolou de Tianjin Binhai (TSN) por volta de 22h40 horário local, e seu tempo de voo até Xangai foi de aproximadamente 2h.

