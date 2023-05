Primeiras turmas de 2023 do Qualificar ES se formam nesta quarta-feira

As turmas da 1ª oferta de cursos presenciais do Qualificar ES, tanto para o público geral quanto para o público feminino com edital exclusivo, se formaram nesta quarta-feira (10). As formaturas aconteceram em 21 municípios do interior do Estado, com a entrega de certificados e dos kits empreendedores aos alunos que concluíram os cursos.

Cerca de 6.191 alunos concluíram os cursos da 1ª oferta de 10 mil vagas presenciais do Programa Qualificar ES, ofertado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). Nessa quarta-feira (10), 1.439 alunos receberam a certificação de conclusão dos cursos profissionalizantes.

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, as formaturas representam mais um ciclo de orgulho, excelência e dedicação do Programa Qualificar com os alunos. “É uma alegria ver esses alunos se formando, porque mostra o quanto que o programa (Qualificar ES) é necessário para a população capixaba e o quanto a nossa equipe é dedicada em ensinar e capacitar novos profissionais. Esses alunos sairão da formatura qualificados e preparados para o mercado de trabalho e para contribuir com o desenvolvimento do Estado”, destacou o secretário.

Próximas Formaturas

As próximas formaturas serão realizadas nesta quina-feira (11), sexta-feira (12) e nos dias 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 24, em municípios do interior e da Região Metropolitana da Grande Vitória. Serão entregues 4.152 certificados com os kits empreendedores dos cursos contemplados com o recurso. Na Região Metropolitana da Grande Vitória, 2.328 alunos receberão seus certificados no próximo dia 16.

Novas ofertas presenciais

Está aberto o período de inscrição para a 2ª oferta de cursos presenciais do Qualificar ES. São ofertadas mais de 10 mil vagas distribuídas em dois editais – Edital nº 008/2023, destinado ao público geral, e Edital nº 009/2023, exclusivo para o público feminino —, ambos ofertados pelo Governo do Estado, por meio da Secti.

Os cursos serão realizados em 40 municípios do Estado. As vagas em oferta são para de assistente administrativo, maquiagem, porteiro, cuidador de idosos, informática básica, assistente de logística, entre outros, totalizando 61 cursos com carga horária de até 120 horas.

O período de inscrição teve início no dia 24 de abril e segue até o próximo dia 17 de maio.

