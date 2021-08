Primeira semana de agosto termina com chuva e frio em todo ES

Além do frio, que já marca presença no Espírito Santo há alguns dias, o dia começou com chuva na Grande Vitória nesta quinta-feira (5).

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), essa é a previsão para todas as regiões capixabas.

O tempo permanece instável, com previsão de chuva em alguns momentos do dia e queda de temperatura durante a manhã.

Na Grande Vitória, a previsão é de muitas nuvens e chuva em alguns momentos, assim como aconteceu durante a madrugada e início da manhã. A temperatura mínima é de 17 °C e a máxima de 26 °C.

Veja a previsão do tempo para o Espírito Santo

Na Região Sul, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 13 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Como fica o tempo na sexta-feira?

De acordo com o Incaper, a sexta-feira (6) ainda de tempo instável no Espírito Santo, devido a umidade trazida pelos ventos costeiros.

(*Folha Vitória)