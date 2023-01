Primeira reunião ministerial do governo Lula deve ocorrer nesta sexta

Ricardo Stuckert – 01.01.2023 Após cerimônia de posse, Lula posou para foto ao lado de seus 37 ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) convocou a primeira reunião ministerial de seu governo que irá juntar, pela primeira vez, os seus 37 ministros para discutir ações para os próximos meses. O encontro esta marcado para esta sexta (6) no período da manhã.

Os convites com o recado do mandatário já foram entregues para todos os ministros escohidos para administrar as repectivas pastas em seu novo governo. Veja:

“Reunião Ministerial

Prezado Ministro, vossa senhoria está convidado para uma reunião ministerial que será realizada no dia 6 (sexta-feira), às 9h30 da manhã, no Palácio do Planalto.”

Lula tem como objetivo formular, junto de seus ministros, um pacote de medidas para os 100 primeiros dias de sua gestão, com enfoque nas áreas sociais e de infraestrutura.

Semana de trabalho

A semana tem sido intensa para o petista e os escolhidos desde segunda. A cerimônias que devem durar até está quinta (5) com o empossamento da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), às 9h, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Na segunda-feira (2) foram empossados: Fernando Haddad na Fazenda, Rui Costa na Casa Civil, Nísia Trindade na Saúde e Flávio Dino na Justiça.

Nesta quarta-feira (5), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) tomou posse no Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, às 11h. Lula esteve presente na cerimônia que aconteceu no Palácio do Planalto.

Mais tarde, às 16h, Marina Silva (Rede-SP) será empossada no Ministério do Meio Ambiente após 15 anos ter ocupado o cargo pela primeira vez.

Fonte: IG Política