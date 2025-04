Primeira frente fria do ano impacta a agricultura em diversas regiões

A chegada da primeira frente fria de 2025 trouxe mudanças climáticas significativas em várias regiões do Brasil, afetando diretamente a produção agrícola. Estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás registraram quedas acentuadas de temperatura e ocorrência de geadas, comprometendo culturas essenciais para o agronegócio nacional.

No Mato Grosso do Sul, conforme já relatado, a capital Campo Grande e outras áreas enfrentaram temperaturas mínimas entre 16°C e 18°C, com máximas variando de 23°C a 29°C. Além disso, houve registro de ventos fortes e chuvas isoladas, condições que podem impactar negativamente as lavouras locais.

Em São Paulo, a frente fria provocou chuvas intensas e queda nas temperaturas em diversas regiões do estado. Municípios como Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto foram alertados sobre a possibilidade de temporais severos, com rajadas de vento entre 40 e 50 km/h. Essas condições adversas representam riscos para as culturas em desenvolvimento e podem causar danos estruturais nas propriedades rurais.

No Paraná, as baixas temperaturas e a ocorrência de geadas colocaram em risco a produção de trigo, cultura típica de inverno. Embora o trigo seja resistente ao frio, temperaturas extremas podem comprometer o desenvolvimento das plantas, especialmente nas fases iniciais de crescimento.

Minas Gerais, maior produtor de café do país, também sofreu com as geadas. Estima-se que entre 30% e 35% das lavouras de café foram afetadas, o que pode resultar em uma redução significativa na próxima safra. O governo federal disponibilizou linhas de crédito para auxiliar os produtores na recuperação das plantações danificadas.

Em Goiás, as condições climáticas adversas, incluindo restrição hídrica e baixas temperaturas, afetaram negativamente a produção de trigo. A combinação de seca e frio intenso comprometeu o desenvolvimento das lavouras, levando a uma expectativa de redução na colheita.

Diante desse cenário, é fundamental que os produtores rurais adotem medidas preventivas para minimizar os impactos das condições climáticas adversas. Monitoramento constante das previsões do tempo, uso de técnicas de manejo adequadas e busca por assistência técnica especializada são ações essenciais para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas no agronegócio brasileiro.

