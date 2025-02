Primeira etapa da Operação Maria’s resulta em cinco prisões em Guarapari

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Guarapari, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), prendeu, nos últimos dez dias, cinco homens autores de violência doméstica e familiar. As ações já fazem parte da Operação Maria’s, deflagrada anualmente, no mês de março, pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), com foco no combate à violência doméstica e familiar.

As diligências tiveram início no dia 18 de fevereiro, quando as equipes se dirigiram até Piúma para cumprir um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 47 anos, acusado de descumprir medida protetiva. O homem foi encontrado em um Centro Terapêutico para dependentes químicos e não resistiu à prisão.

Na última terça-feira (25), outros dois suspeitos foram presos, nos bairros Jabaraí e Bela Vista, em Guarapari. Em Jabaraí, um homem de 30 anos acusado de violência psicológica contra a mulher foi preso, em casa. No bairro Bela Vista, um homem de 38 anos foi preso em cumprimento de mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva.

As duas últimas prisões ocorreram nesta quinta-feira (27), sendo a primeira no bairro Santa Margarida, onde o suspeito, de 25 anos, foi preso por descumprimento de medida protetiva. Em seguida, as equipes se deslocaram para o bairro Coroado, em busca de um homem de 26 anos, que responde por lesão corporal em decorrência de violência doméstica.

Neste último, familiares do acusado tentaram dificultar o trabalho da polícia, oferecendo resistência para o cumprimento do mandado de prisão. Durante as buscas, o investigado se escondeu dentro do blindex do banheiro, para não ser encontrado pelos policiais. Entretanto, o esconderijo não funcionou e o homem foi detido.

“Dos cinco presos, três tinham mandados de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva. Podemos notar que a prática da violência contra mulheres, para estes indivíduos, é reiterada, fruto de um comportamento machista e autoritário, que objetifica a mulher. É nosso dever combater este problema até sua raiz, e iremos aonde for necessário para proteger mulheres e responsabilizar agressores”, afirmou a titular da Deam de Guarapari, delegada Francini Parmagnani Moreschi.

Todos os conduzidos foram encaminhados para o sistema prisional, onde se encontram à disposição da Justiça. A Operação Maria’s durará todo mês de março, mês alusivo ao Dia Internacional da Mulher, quando serão intensificadas as ações preventivas e repressivas objetivando o enfrentamento às violências contra as mulheres.

