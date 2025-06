Primeira edição do UTV Radical acontece em Pancas

A partir desta quinta-feira (19), Pancas será palco do primeiro UTV Radical, que combina adrenalina e aventura em trilhas off-road. O evento, que conta com o patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC), vai promover três dias de atividades e desafios pelos Pontões Capixabas.

O evento será aberto ao público, com entrada franca com a doação de 1kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Projeto Alegria da Diocese de Cáritas e à Creche Municipal de Pancas.

Na quinta-feira (19), serão entregues os kits com boné, camiseta e adesivo. Já na sexta-feira (20), o dia será livre para o turismo, com diversas opções de lazer, como tirolesa, passeio nas trilhas, cachoeiras e pontões, passeio de balão e visita ao agroturismo da região. Além disso, o evento contará com uma estrutura de lazer para as crianças, com pula-pula, pipoca, algodão doce, picolé e água.

No sábado (21), às 9h30, será dada a largada para o percurso de 110 quilômetros no Parque Nacional, com passagem pela Pedra do Camelo, Pedra da Agulha e por cachoeiras como a de São Luiz e Santa Ana.

No domingo (22), ainda será realizada uma gincana de encerramento entre os participantes na pista off-road.

