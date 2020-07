Primeira chamada do “Domingo Espetacular” com Carolina Ferraz está no ar

Divulgação MC Cabelinho





MC Cabelinho se prepara para lançar o seu próximo álbum, o “Ainda”. Com 13 faixas, o projeto conta com participações de artistas como BK, Gaab e MC Hariel. A primeira faixa do álbum, “Maré”, foi lançada dia 2 de junho, dia em que a internet se posicionou em relação aos movimentos antirracistas no Brasil e no mundo. A canção foi a forma que o MC deu voz à sua postura frente aos manifestos políticos.

Com letras marcantes e dialogando com a situação social do país, Cabelinho fala discriminação, falta de emprego, preconceito com moradores da favela e a luta dos jovens negros pela sobrevivência. O álbum “Ainda” está previsto para ser lançado no dia 27 de julho.