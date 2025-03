Primavera faz história ao bater Cuiabá e conquistar o Campeonato Mato-grossense de 2025

O inesperado aconteceu neste sábado (29.03), na Arena Pantanal, o clube Primavera, conhecido como Gigante Roxo, desbancou o temido Cuiabá e sagrou-se campeão do Campeonato Mato-grossense de 2025, quebrando a invencibilidade de longa data do adversário e escrevendo seu nome nos anais do torneio.

A partida final foi um espetáculo de emoções. Desde 2022, o Cuiabá, comandado por Guto Ferreira, vinha mantendo uma sequência invejável e tinha ambições de se tornar o único time a vencer cinco títulos estaduais consecutivos. Entretanto, o Primavera tinha outros planos. No primeiro tempo, a equipe abriu o placar com um gol decisivo do atacante Sávio, surpreendendo tanto a defesa quanto os torcedores do Cuiabá.

Apesar dos esforços contínuos do Cuiabá no segundo tempo, a equipe não conseguiu capitalizar em oportunidades claras, mantendo o jogo tenso e equilibrado. No primeiro confronto das finais, o Cuiabá havia mostrado sua força ao virar o jogo para uma vitória por 2 a 1, mas o Primavera estava determinado a não deixar essa vantagem perdurar.

A decisão nos pênaltis

O destino da competição teve que ser decidido nos pênaltis. A disputa foi intensa, culminando em uma vitória suada do Primavera, que superou o Cuiabá por 4 a 2. Os jogadores Max e David, cruciais para o lado do Cuiabá, falharam em suas cobranças, solidificando a vitória histórica do Primavera que, além do troféu, encerrou a série de títulos do Dourado.

Conquistas e desafios futuros

O título do Campeonato Mato-grossense assegura ao Primavera um calendário robusto para 2026, garantindo sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Verde. No entanto, a equipe optará por um intervalo temporário das competições de 2025, ajustando suas estratégias e se preparando para os desafios futuros.

Para o Cuiabá, o foco agora se volta para a Série B do Campeonato Brasileiro, onde tem sua estreia marcada para o próximo domingo, dia 6 de abril, contra o Volta Redonda. A partida acontecerá no estádio Raulino de Oliveira às 18h, prometendo ser uma oportunidade para reerguer sua moral após a inesperada derrota no estadual.

A história desta temporada do futebol mato-grossense será lembrada como a vitória do imprevisto e o triunfo da determinação, exemplificada pela conquista do saudoso Gigante Roxo.

