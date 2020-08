Pride Bank: banco LGBTI+ dará parte da receita a ONGs da causa

Marcos Corrêa/PR Ministério da Defesa deve receber mais dinheiro público do que o Ministério da Educação no ano que vem

O orçamento para 2021 do governo Bolsonaro deve ser enviado ao Congresso até o fim deste mês de agosto. Mas uma prévia da proposta foi obtida pelo jornal Estadão e mostra que o Ministério da Defesa deve receber mais dinheiro público do que o Ministério da Educação no ano que vem.

Nos documentos obtidos pela reportagem, é possível ver que o governo Bolsonaro pretende reservar R$ 5,8 bilhões a mais com os militares do que com educação. A Defesa terá um aumento de 48,8% em relação ao orçamento de 2020, passando de R$ 73 bilhões a R$ 108 bilhões em 2021.

Já a verba do Ministério da Educação deve cair de R$ 103 bilhões atuais a R$ 102,9 bilhões no ano que vem.

Os valores, não corrigidos pela inflação, consideram todos os gastos dos ministérios – pagamento de salários, compra de equipamentos e projetos. Para os militares, o orçamento pode ser gasto para a compra de submarinos nucleares e aeronaves.

O orçamento deste ano da Defesa era de R$ 73 bilhões, mas recebeu também R$ 41 bilhões de aportes, gerando um montante orçamentário de R$ 114 bilhões em 2020.

A Educação, por outro lado, recebeu R$ 103,1 bilhões de orçamento em 2020 e, segundo a Economia, fechará o ano com R$ 120 bilhões para despesas, ou seja, um incremento de R$ 17 bilhões.

O Minstério da Economia está recebendo as demandas dos ministérios para fechar a proposta do orçamento 2021 e enviá-la ao Congresso.