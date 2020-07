PRF se reúne com a Superintendência de Patrimônio da União no Espírito Santo

.

Na manhã desta terça-feira (28), os militares da Força Tática do 14º Batalhão apreenderam aproximadamente nove quilos de maconha. A ação foi realizada após o recebimento de denúncia, no município de Ibatiba.

A guarnição foi informada que um suspeito estaria escondendo drogas na garagem de uma residência. No local indicado, os policiais observaram que o suspeito estacionou o seu veículo próximo ao portão e entrou rapidamente na casa. Logo em seguida ele saiu, ocultando em baixo de sua camisa algo semelhante a um tablete de maconha. Ao sair com seu veículo ele foi abordado pela equipe policial.

Durante as buscas no carro, foi encontrado um tablete de maconha no assoalho, do lado do motorista. Os militares então prosseguiram à garagem de onde o suspeito havia retirado o material ilícito, sendo encontrada uma sacola branca contendo 10 tabletes de maconha, pesando aproximadamente nove quilos.

O detido, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ibatiba.

