PRF registra redução de quase 50% nas mortes por acidentes nas rodovias do ES

Iniciada na última sexta (3), a operação teve como foco principal as ações preventivas para redução da violência no trânsito e o enfrentamento à criminalidade.

No período, 4.229 veículos foram fiscalizados e consultados nos sistemas. Foram flagradas 223 pessoas sem cinto de segurança e 758 ultrapassagens proibidas.

Durante a operação, a PRF registrou um total de 23 acidentes no ES, uma redução de 49% em relação a 2020, e duas mortes. No ano passado também foram registrados dois óbitos. O número de feridos totalizou 24 pessoas, uma redução de 57% em relação ao mesmo período do ano passado.