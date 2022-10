PRF recupera veículos no último fim de semana

No dia 08/10, por volta das 21h20min em fiscalização de rotina, foi abordado um veículo do modelo Volkswagem Fox no KM 152 da BR 101.

O condutor afirmou ser o atual proprietário do veículo e também que o havia adquirido em uma negociação através de uma rede social. A partir de consultas no sistema, foi constatado que o mesmo possuía restrição de furto.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado ao DPJ, por ter cometido em tese, o crime de receptação.

No dia 09/10, por volta das 02h00, uma equipe de policiais rodoviários federais efetuava fiscalizações com foco no combate à criminalidade em Venda Nova do Imigrante, no KM 104 da BR 262, quando abordaram um automóvel do modelo Volkswagem Voyage 1.6L.

Durante a abordagem o condutor se identifcou e o passageiro que encontrava-se sob influência de álcool, identificou-se como proprietário do veículo, ele alegou que adquiriu o automóvel pagando determinado valor em espécie, há cerca de 3 meses atrás.

Diante dos fatos, foi realizada uma vistoria minuciosa nos elementos de identificação veicular, onde verificaram diversos indícios de adulteração no carro, e constataram que o veículo possuía restrição de furto, registrada dia 11/08/2022 no município de Belo Horizonte/MG.

Diante do exposto, o passageiro foi encaminhado, juntamente com o veículo apreendido, ao DPJ de Venda Nova do Imigrante, para procedências praxe. Consta frisar que o condutor foi liberado, por não haver nada a seu desfavor.

Fonte: PRF ES