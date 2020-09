PRF recupera veículo roubado na BR 101 em São Mateus/ES

.

O comandante-geral, coronel Douglas Caus, autorizou a distribuição de 533 novos rádios portáteis (Hts) às unidades operacionais da PMES, nesta segunda-feira (31). Somados a aquisição de rádios móveis e fixos que foram entregues entre março e julho deste ano, a Polícia Militar recebeu o total de 728 novos rádios de comunicação crítica.

Os novos equipamentos reforçarão os recursos tecnológicos utilizados pelo efetivo da PM no combate a criminalidade, além de corroborar o compromisso do Governo do Estado do Espirito Santo em manter constantes os investimentos na área de Segurança Pública.

As aquisições foram realizadas com recursos provenientes de várias fontes, como o convênio com Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran), que permitiu a aquisição de 30 HTs. Outros 472 rádios portáteis foram adquiridos com recursos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e com recursos próprios da Polícia Militar foram comprados outros 31 HTs

A última aquisição destes equipamentos essenciais para o serviço policial ocorreu há mais de sete anos, gerando uma grande defasagem de equipamentos devido a baixas ocorridas durante os anos de uso.

Os radiocomunicadores são equipamentos fundamentais para a atividade policial militar, tanto que a PMES possui uma rede própria de radiocomunicação, que visa manter a comunicação de policias militares que estejam do serviço operacional em determinada área, dando rapidez e melhor eficiência no atendimento à população capixaba e trazendo segurança para o policial em caso de necessidade de apoio.

“Os serviços de comunicação são estruturados numa rede profissional de missão crítica, que está projetada especificamente para evitar que qualquer falha possa comprometer a continuidade do funcionamento das operações. Por esses aspectos se justificam os investimentos de cerca de R$ 4 milhões”, é o que afirma o coronel Douglas Caus, comandante-geral da PMES.

A primeira entrega de 30 rádios portáteis foi realizada pelo próprio comandante-geral ao comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), tenente-coronel Fonseca.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]