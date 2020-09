PRF recupera veículo roubado em Linhares/ES

.

Após fugir dos agentes da PRF, o veículo abandonado em “ponto morto”, desce ladeira e invade casa no município de Linhares/ES.

A Policia Rodoviária Federal (PRF), recuperou na noite de ontem(02) um veículo com restrição de furto/roubo em Linhares/ES.

Agentes realizavam fiscalização no Km 152 da BR 101, em Linhares/ES, quando avistaram um automóvel Fiat Palio e deram sinal de parada, no entanto, o condutor desobedeceu a ordem acelerou o veículo e empreendeu fuga.

Os policiais fizeram o acompanhamento do Fiat/Palio por dois quilômetros, quando saiu da pista, sendo abandonado pelo condutor em “ponto morto”, vindo a atingir a parede de uma casa.

Foi efetuado buscas no local, mas o condutor não foi localizado.

Após vistoria nos elementos de identificação do veículo, foi verificado que o mesmo havia sido roubado no dia 28/08/2020, no distrito de Bebedouro, em Linhares/ES.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Linhares/ES.