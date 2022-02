PRF recupera veículo na BR 262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo, durante fiscalização nesta quinta-feira (03).

Policiais do Grupo de Motociclista da PRF efetuavam ronda no km 111 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante (ES), quando abordaram uma SUV, com cinco ocupantes.

Após vistorias, foi constatado que se tratava de um veículo clonado, com restrição de roubo registrada em 26/07/2021, no município do Rio de Janeiro (RJ).

A ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante (ES).