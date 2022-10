PRF recupera veículo em Itapemirim/ES

Às 09h40min do dia 18/10, a Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem de um veículo do modelo Honda Fan 160, no KM 414 da BR 101 em Itapemirim/ES.

Durante a abordagem foi constatado que existiam sinais de adulteração, e através de buscas foi encontrada uma restrição de furto datada em 20/11/2021 na cidade de Vitória/ES.

Diante dos fatos narrados, o condutor e o veículo foram encaminhados para autoridades policiais da região, para que fossem tomados os demais procedimentos legais cabíveis.

Fonte: PRF ES