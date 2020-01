PRF recupera veículo de locadora em São Mateus/ES, com ocorrência de apropriação indébita

O veículo foi alugado com data de devolução prevista para março de 2017

Policiais rodoviários federais, apreenderam em São Mateus, ao norte do Espírito Santo, na tarde de ontem (16), um automóvel objeto de apropriação indébita.

Apropriação indébita é o crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário.

Durante fiscalização no KM 68 da BR 101, foi abordado um automóvel renault conduzido por um homem. Ao realizar consultas nos sistemas da PRF e também com a empresa locadora e proprietária do veículo, os policiais observaram que o carro foi alugado no estado do Rio de Janeiro em 02/03/2017 com data de devolução prevista em contrato para 10/03/2017, o que não ocorreu.

O condutor e veículo foram encaminhados e apresentados perante autoridade policial no Departamento de Polícia Judiciária de São Mateus/ES.