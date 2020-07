PRF recupera veículo com restrição de roubo ou furto em Viana/ES

.

Policiais militares do 6º Batalhão apreenderam cinco armas de fogo em atuações no município de Serra nesta terça (14) e segunda-feira (13).

Na madrugada de terça-feira (14), no bairro Jose de Anchieta III, militares foram acionados pelo Ciodes com a informação de que um suspeito estaria planejando um ataque a uma gangue rival. No local, o suspeito foi abordado e revistado, sendo encontradas uma espingarda calibre 12, uma espingarda de pressão e três munições calibre 12.

Em outra ação, no bairro São Marcos, militares visualizaram um suspeito trajando camisa verde e bermuda preta. Ele tentou fugir quando percebeu a aproximação da viatura. Foi realizada a abordagem, sendo encontrado e apreendido um revólver calibre 357 com seis munições de mesmo calibre.

Já segunda-feira (13), após ter recebido informações de que criminosos estariam planejando um atentado no Bairro José de Anchieta III, militares prosseguiram ao local e se depararam com suspeitos portando armas de fogo. Prontamente foi realizada a abordagem e revista pessoal, sendo apreendidas: duas pistolas calibre 380, uma pistola calibre .40, além de 60 munições calibre 380, três munições calibre .40 e uma pedra grande de crack.

Os suspeitos detidos e os materiais apreendidos foram apresentados à Delegacia Regional de Serra.

