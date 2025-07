PRF recupera veículo com registro de roubo na BR-101, em Serra/ES

Na tarde desta última segunda-feira (28/07), por volta das 16h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um automóvel com registro de roubo durante fiscalização no km 270 da BR-101, no município de Serra/ES.

O veículo abordado, um Nissan/Kicks, era conduzido por um homem de 33 anos. Durante a fiscalização, a equipe da PRF identificou indícios de adulteração nos elementos identificadores do veículo e após consultas aos sistemas informatizados foi constatado que se tratava de um clone, ou seja, um veículo com sinais identificadores falsificados para ocultar sua origem ilícita.

O veículo original, de mesma marca e modelo, possui registro de roubo ocorrido no dia 12 de dezembro de 2024, no estado do Rio de Janeiro (RJ).

Diante dos fatos, o condutor foi detido e a ocorrência encaminhada à 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Serra/ES, para os procedimentos cabíveis. A ação reforça o compromisso da PRF no combate aos crimes patrimoniais e na recuperação de veículos roubados ou furtados, contribuindo para a segurança pública nas rodovias federais capixabas

Fonte: PRF ES