PRF recupera três veículos clonados ou roubados em ações distintas na Grande Vitória

Em ações distintas realizadas nesta segunda-feira (04), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou três veículos com registros de roubo, furto ou suspeita de clonagem nos municípios de Cariacica e Serra, na Região Metropolitana de Vitória.

Em Cariacica/ES, por volta das 15h, agentes da PRF de Viana apreenderam um veículo, após receberem informações que indicavam a circulação de um veículo com indícios de clonagem. A equipe localizou e abordou o automóvel fora da malha federal, já dentro de um bairro da cidade.

Durante a abordagem, o condutor relatou que trabalhava como motorista de aplicativo e que alugava o veículo de terceiros. Após vistoria detalhada, foram encontradas adulterações nos sinais identificadores, e verificou-se que o veículo original possuía registro de roubo ocorrido no Rio de Janeiro em julho de 2024. O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica para as providências cabíveis, e o veículo foi removido ao pátio conveniado do Detran-ES.

Já em Serra/ES, na tarde do mesmo dia, uma segunda equipe de policiais recuperou outro veículo com registro de roubo. Ele era conduzido por uma mulher, que estava acompanhada de um passageiro. Ambos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Serra para apuração.

Ainda no município de Serra, por volta das 11h, no km 260 da BR-101, a PRF abordou um terceiro veículo, que após consulta aos sistemas, apresentou restrição de furto registrada em fevereiro deste ano, em Minas Gerais. O condutor informou ter adquirido o automóvel há cerca de um ano, por meio de uma revenda de veículos no Espírito Santo. Após vistoria técnica, foi confirmado que o carro se tratava de um clone, sendo o original roubado em março deste ano, na cidade de Vila Velha/ES.

O motorista foi encaminhado à delegacia sob suspeita de receptação, e o veículo foi removido ao pátio do Detran-ES.

Fonte: PRF ES