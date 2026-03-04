PRF recupera semirreboque clonado em Viana

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um semirreboque clonado no início da noite desta terça-feira (3), por volta das 18h, no km 304 da BR-101, em Viana/ES.

Durante fiscalização com foco no combate à criminalidade no sentido crescente da rodovia, a equipe abordou um conjunto transportador composto pelo cavalo-trator Iveco Stralis, com placas de Santa Catarina, atrelado a um semirreboque, com placas do Rio de Janeiro. O condutor se identificou e informou ser o proprietário do cavalo-trator, relatando ainda que o semirreboque era alugado de um indivíduo pelo valor mensal de R$ 2.300,00. Na vistoria dos elementos de identificação veicular, os policiais constataram que grande parte da estrutura do semirreboque remetia à marca Facchini e que as numerações do NIV (Número de Identificação Veicular) estavam suprimidas, impossibilitando a identificação do veículo original no momento da abordagem.

Diante das adulterações constatadas, o envolvido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil do Espírito Santo, em Cariacica/ES. O veículo foi removido para o pátio, onde permanece à disposição da autoridade policial.

Fonte: PRF ES