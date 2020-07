PRF recupera quatro veículos roubados/furtados em menos de 24 horas

.

Os veículos foram abordados em fiscalizações distintas realizadas nas rodovias federais capixabas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, em menos de 24 horas, quatro veículos que circulavam nas rodovias federais com ocorrências de furto/roubo.

No município da Serra/ES, foi recuperada na tarde de ontem (22), pelo Grupo de Motociclistas Regional (GMR) da PRF, uma motocicleta com restrição de furto/roubo. A ocorrência foi no Km 253 da BR 101. Também foram localizados com o condutor, 7 aparelhos celulares e dinheiro em espécie. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Laranjeiras, na Serra/ES.

Em Joao Neiva/ES, no Km 07 da BR 259, foi recuperado um veículo VW/Gol com restrição de furto em Roseira/SP. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária de Aracruz/ES.

Já em Cariacica/ES, foi recuperado no início da noite de ontem (22), no km 288 da BR 101, um veículo GM/Corsa com registro de furto, ocorrido em Vila Velha/ES, em 27/04/2017. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cobilândia.

Na manhã desta quinta-feira (23), no km 255 da BR 101, em Serra/ES, agentes da PRF foram informados de um acidente envolvendo um veículo Reanault/Logan e uma motocicleta Yamaha/YBR. Em consulta as sistemas policiais, foi verificado para a referida motocicleta uma restrição de furto, ocorrido em 10/08/2019. O condutor, um líder comunitário da região, se lesionou no acidente e foi encaminhado ao hospital sob escolta da PRF até sua alta médica e posterior encaminhamento ao DPJ de Laranjeiras, na Serra/ES.