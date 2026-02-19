PRF recupera motocicleta roubada após tentativa de fuga na BR-101, em Linhares

A Polícia Rodoviária Federal recuperou uma motocicleta com registro de roubo na noite desta quarta-feira (18), na BR-101, em Linhares. A ocorrência foi registrada por volta das 19h10, após a equipe de plantão na Unidade Operacional receber a informação sobre uma motocicleta suspeita que transitava pela rodovia e havia acessado o desvio próximo ao posto da PRF, no acesso à localidade de Jataipeba.

Diante da informação, os policiais iniciaram rondas na região e localizaram a motocicleta nas proximidades da BR-101, no trecho entre Bebedouro e a ponte. Foi dada ordem de parada ao condutor mediante sinais sonoros, luminosos e comando verbal. O motociclista chegou a interromper momentaneamente o deslocamento, porém, no momento em que os policiais iniciaram o desembarque da viatura, arrancou com o veículo na tentativa de fuga.

Após avançar cerca de 30 metros, o condutor realizou uma manobra brusca de retorno com o objetivo de evadir-se da equipe. Em seguida, deslocou-se em direção à viatura policial, mas acabou colidindo com a parte dianteira do veículo. Nesse momento, os policiais conseguiram realizar o desembarque e efetuar a abordagem.

Durante a fiscalização, o condutor informou que havia recebido a quantia de R$ 1.000,00 para transportar a motocicleta até o estado da Bahia, sem indicar quem seria o destinatário do veículo. Com ele, os policiais encontraram uma mochila contendo uma chave do tipo “micha” (chave de fenda), ferramenta comumente utilizada para romper o sistema de ignição de motocicletas.

Na verificação dos elementos identificadores do veículo, os agentes constataram indícios de adulteração, incluindo marcas de lixamento no motor. Após análise detalhada, foi possível identificar a motocicleta original (uma HONDA/NXR 160 BROS CBS, de cor azul) que possuía registro de furto/roubo.

Diante dos fatos, o condutor e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Linhares para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: PRF ES