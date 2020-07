PRF recupera motocicleta logo após ser roubada em Linhares/ES

.

Um veículo com queixa de apropriação indébita foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde dessa sexta-feira (17). O flagrante ocorreu no km 152 da BR-101, na cidade de Linhares-ES.

Policiais rodoviários federais realizavam fiscalizações no trecho quando abordaram um Chevrolet/Onix, com um ocupante. O condutor apresentou um CRLV do exercício 2018 e um contrato de locação com a data de 30/11/2018.

Após consultas foi realizado contato com o gestor de segurança da locadora de veículos, que informou aos policiais sobre um registro de ocorrência de apropriação indébita do veículo.

De acordo com informações, o carro havia sido locado e não foi devolvido após o término do prazo combinado.

O homem foi conduzido para a Polícia Judiciária de Linhares/ES. Ele deverá responder por crime de apropriação indébita, como previsto no artigo 168 do Código Penal.