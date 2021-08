PRF recupera Jeep com registro de roubo em Linhares (ES)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado, na noite desta quinta-feira (13), durante fiscalização em Linhares (ES).

Uma equipe da PRF realizava fiscalização no Km 170 da BR 101, quando abordaram um Jeep/Renegade.

Após consultas, os policiais verificaram que existia para o veículo uma restrição de roubo, ocorrido em 15/10/2019, no município de São Mateus (ES).

Durante a busca no interior do veículo foi localizado uma bolsa com 6 porções de haxixe, além de uma bucha de maconha.

A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares (ES).