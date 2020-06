PRF recupera equipamentos de telefonia furtados em Nova Venécia/ES

.

Policiais civis da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), recuperaram, nessa segunda-feira (15), cabos de ar-condicionado furtados no Palácio Bernardino Monteiro, Sede do Governo Municipal. Os materiais foram encontrados em um ferro velho no bairro Ilha da Luz, no município.

De acordo com o chefe da 7ª Regional, delegado Rômulo Carvalho Neto, o furto ocorreu na madrugada da última sexta-feira (12). “O gabinete do prefeito ficou sem energia. Durante o crime, o suspeito escalou o prédio do Palácio e furtou cabos trifásicos de ar-condicionado. Nós tivemos conhecimento dos fatos na segunda-feira (15), e, duas horas depois, conseguimos identificar onde estava o material”, informou.

O material foi apreendido e o dono do ferro velho, um idoso de 62 anos, foi encaminhado à delegacia. “Ele foi interrogado e, como não havia situação flagrancial, assinou um termo de declaração e foi liberado. Agora, responderá por receptação qualificada. Já o autor do furto foi identificado e as investigações continuarão para prendê-lo”, disse o delegado.

Rômulo Carvalho Neto disse que a perícia criminal da Polícia Civil esteve no local do crime para auxiliar no trabalho de investigações. “A equipe foi ao Palácio para realizar a coleta de impressões digitais e demais provas que auxiliarão no trabalho policial”, afirmou o chefe da Regional.

O material recuperado será devolvido ao Palácio Bernardino Monteiro.

