PRF recupera em Viana/ES veículo roubado em Nova Iguaçu/RJ

A Policia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite de ontem (25), um veículo roubado no estado do Rio do Janeiro/RJ.

Agentes da PRF realizavam fiscalização no km 304 da BR 101, quando abordaram um veículo Toyota Corolla com um ocupante. Ao procederem a vistoria nos elementos de identificação do veículo, foi constatado indícios de adulteração nos mesmos. Na verdade, o veículo em questão tratava-se de um Toyota Corolla com ocorrência para Roubo/Furto, registrado no município de Nova Iguaçu /RJ, em novembro de 2019.

Quanto ao documento de propriedade do veículo que foi apresentado (C.R.L.V), foi confirmado que ele constava de um lote de documentos furtados do DETRAN/RJ. Questionado sobre a procedência do veículo o condutor afirmou tê-lo adquirido de uma pessoa em Cachoeiro de Itapemirim/ES, tendo pago o valor de R$ 70.000 em espécie.

Veículo, documento e condutor foram encaminhados para a Superintendência de Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha/ES.