PRF recupera em Linhares motocicleta roubada que circulava com placa clonada

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na tarde desta terça (10) um homem de 31 anos, condutor de motocicleta Honda/CG 160 Titan com registro de roubo. A abordagem aconteceu na BR 101, em Linhares, durante fiscalização planejada da PRF para motocicletas.

O veículo passava pelo Km 159 quando foi parado pela PRF para verificação, mas seu condutor não apresentou habilitação ou documento do veículo. Durante consultas foi identificado que o condutor não possuía CNH e constatado que o veículo apresentava sinais de adulteração no número do chassi. Analisando os caracteres foi possível concluir que o veículo se tratava de uma Honda/CG 160 Titan, cor vermelha, 2020/2021, com restrição de roubo, datada de 14/12/2022, na cidade de Vitoria/ES.

O veículo transitava livremente na cidade de Linhares portando placa clonada de um veículo de mesma marca e modelo registrado na cidade de Pedra Azul, em Minas Gerais.

O homem e o veículo foram encaminhados para Polícia Civil de Linhares.

Fonte: PRF ES