PRF recupera dois veículos roubados neste final de semana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos roubados, na manhã desta segunda-feira (07), na cidade de Serra (ES).

Após trabalho de equipes de inteligência policial da PRF, foi possível localizar dois veículos que haviam sido roubados na noite de sexta-feira (04) e sábado (05), em Vila Velha (ES).

Policiais rodoviários federais flagraram um homem dirigindo um dos veículos que havia sido roubado, honda fit. Durante consultas, confirmaram que se tratava do carro roubado, na noite de sábado (05).

Em seu interior foram encontradas placas de um outro Honda Fit, ano 2004, possivelmente para clonagem, um simulacro de arma de fogo e também as chaves de um veículo GM Prisma, que após consultas, verificou-se que havia sido roubado em 04/02/2022.

O prisma estava estacionado próximo ao local onde o primeiro veículo foi encontrado.

O homem foi detido e encaminhado juntamente com os automóveis para a Delegacia de Polícia Civil de Laranjeiras/ES. No local, uma das vítimas reconheceu o condutor do veículo como participante do assalto.