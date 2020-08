PRF recupera dois veiculos na BR101 em Viana/ES

.

A Policia Rodoviária Federal (PRF), recuperou dois veículos na manhã de hoje (27), um veículo com restrição de furto/roubo e outro com sinais de adulteração nas proximidades do Posto de Viana/ES.

Agentes realizavam fiscalização no Km 304 da BR 101, em Viana/ES, quando abordaram um automóvel conduzido por um rapaz de 26 anos. Durante averiguação os policiais questionaram o condutor sobre a procedência do carro e o mesmo informou que não saberia detalhes pois o mesmo seria emprestado.

Ao proceder com as vistorias os agentes verificaram que o veículo possuía uma restrição de furto/roubo, ocorrido no município de Vila Velha/ES em 11/07/2020.

Indagado novamente sobre a posse do carro, o rapaz mudou a versão, relatando que o mesmo foi adquirido pelo seu sócio para uso da empresa , pagando o valor de R$6.000,00 reais. Disse ainda que o havia adquirido há cerca de duas semanas no bairro Ponta da Fruta, também em Vila Velha/ES.

Também na manhã de hoje (27), no mesmo Km a equipe da PRF prosseguia com a fiscalização, quando foi abordado um Cavalo Trator, Volvo/FH400, atrelado ao um Semi Reboque. Durante vistoria e identificação veicular foi verificado que a composição apresentava sinais de adulteração.

As ocorrências foram encaminhadas para o Departamento de Policia Judiciária (DPJ), em Cobilândia, Vila Velha/ES.