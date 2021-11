PRF recupera dois semirreboques adulterados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta quinta-feira (18), dois semirreboques com chassis e estrutura de suporte de carga adulterados.

O flagrante ocorreu no km 301 da BR 101, em Viana/ES. Após consulta aos sistemas da PRF e inspeção nos semirreboques, verificou-se que eles possuíam agregados que não condiziam com o ano informado no sistema, além de apresentar sinais de adulteração.

Diante desse fato, procedeu-se a uma vistoria minuciosa no veículo, que constatou que a numeração do chassi havia sido completamente suprimida com uso de instrumento de ação abrasiva e regravada em outro local, fora do padrão original.

O condutor prestou os esclarecimentos solicitados pela fiscalização policial e informou que apenas trabalhava para empresa como motorista, não sabendo demais informações sobre o conjunto veicular. . Alegou que não tinha conhecimento da situação irregular do veículo.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil em cariacica/ES para a realização das demais providências legais.