PRF recupera carro roubado há mais de dois anos

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo clonado na manhã desta terça-feira, 16, no km 294 da BR 101, em Cariacica/ES.

Durante ronda realizada pelos agentes com foco na segurança viária, foi avistado um condutor trafegando em um veículo branco sem a utilização do cinto de segurança e, logo, foi feita a abordagem do mesmo. Ao ser questionado sobre a procedência do automóvel, o sujeito informou que o automotor não estava em seu nome, mas havia adquirido há três anos de um indivíduo que não conhecia. De imediato, os policiais iniciaram a verificação dos elementos identificadores, constatado que tratava-se de um veículo clonado. Foi possível identificar que o carro original havia restrição de roubo/furto em 21/05/2021 no município de Serra/ES.

O homem foi conduzido à presença da autoridade policial, para as providências legais cabíveis.

Fonte: PRF ES