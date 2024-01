PRF recupera carro roubado há 5 meses no Rio de Janeiro

Na tarde desta terça-feira, 23, no km 265 da BR-101, em Serra/ES, a Polícia Rodoviária Federal recuperou mais um veículo roubado.

Durante patrulhamento com foco no combate à criminalidade, os agentes depararam-se com um Caoa Chery/Tiggo transitando em uma velocidade incompatível com a via. Ao ser abordado, o condutor informou que estava sem documentos, mas que havia adquirido o automóvel através de uma plataforma online. Diante da informação, os policiais inspecionaram o automotor, constatando que os seus sinais identificadores estavam adulterados. Foi encontrado, também, no porta-luvas do carro, o seu certificado de registro e licenciamento, sendo possível identificar as informações do veículo original, na qual possuía restrição de roubo expedida no Rio de Janeiro/RJ datado em 18/08/2023.

O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Serra/ES para os demais procedimentos legais cabíveis.

Fonte: PRF ES