PRF realiza segundo ciclo de testagem para COVID-19 em parceria com o SAMU

.

Neste final de semana, policiais militares do 6º Batalhão apreenderam seis armas de fogo e entorpecentes no município de Serra.

No domingo (02), durante patrulhamento no bairro Santo Antônio, militares suspeitaram da atitude de um indivíduo e prontamente deram a ele ordem de parada. Após ser realizada a abordagem foi encontrado em sua cintura um revólver calibre 38. Durante a ocorrência o suspeito contou aos militares que possuía outra arma de fogo, logo foi realizada a apreensão desse segundo armamento, um revólver calibre 32.

Em outra ação, dessa vez no bairro Serra Dourada III, militares visualizaram dois suspeitos no interior de um veículo, e que percebendo que seriam abordados tentaram fugir, sem êxito. Após a abordagem, buscas foram feitas no local, sendo encontrados e apreendidos quatro tabletes grandes de maconha, outros quatro pedaços menores da mesma substância, além de três balanças de precisão e R$3.950,00 em espécie.

No sábado (01), militares prosseguiram até o bairro Santa Rita de Cássia para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, foi visualizada grande movimentação de pessoas, gerando suspeita aos militares. Após a realização de buscas, foram encontradas 343 buchas de maconha, 208 papelotes e 42 pinos de cocaína, 115 pedras de crack, e R$ 260,00 em espécie.

Na sexta-feira (31), foi informado pelo CIODES que indivíduos a bordo de um veículo Voyage de cor branca, teriam efetuado disparos com arma de fogo no bairro Santo Antônio. Durante o patrulhamento, militares visualizaram o veículo com as características informadas, e prontamente realizaram a abordagem. No total cinco suspeitos foram detidos, com eles foram apreendidas três pistolas cal 9mm, um revólver calibre 38, além de munições e um rádio comunicador.

Os materiais apreendidos e os suspeitos detidos foram apresentados à Delegacia Regional.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]