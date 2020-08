PRF realiza sanatização na sede administrativa da Superintendência

.

O 10º Batalhão prestou homenagens a militares promovidos e transferidos para a reserva que atuam na unidade com sede em Guarapari, nessa quinta-feira (27).

Receberam as honrarias o 1º sargento João Emídio Santos, transferido para a Reserva Remunerada após 30 anos de serviço dedicados à PMES e os militares recém-promovidos da unidade, representados pela 2º sargento Tarcisiane Dutra Martins.

A homenagem, que contou com a presença do comandante do 10º Batalhão, tenente-coronel Emerson Caus, acompanhado do subcomandante, major Stein, aconteceu no auditório da unidade e contou com a presença de alguns colegas de serviço além de familiares do sargento Emídio.

A trajetória do graduado transferido para a reserva teve início no ano de 1990, quando ingressou nas fileiras da PMES. Após atuar durante 11 anos no 7º Batalhão, o militar foi transferido para Guarapari no ano de 2001, onde permaneceu até o momento em que se encerra sua carreira.

Em breve fala, o tenente-coronel Caus agradeceu, em nome da Polícia Militar, os bons serviços prestados pelo sargento Emídio ao longo de sua carreira, desejando-lhe saúde e felicidades nessa nova etapa de vida.

Na oportunidade, o comandante ainda homenageou os militares da unidade recém-promovidos e convidou à frente a 2º sargento Tarcisiane Dutra Martins. A militar, visivelmente emocionada, agradeceu o tributo expressando gratidão a toda tropa da unidade.

O sargento Emídio agradeceu a todos pelo momento e pela reverência. Ao final da solenidade, ele recebeu uma singela lembrança simbolizando a homenagem recebida por ocasião de sua transferência para a Reserva Remunerada.

