PRF realiza reunião de alinhamento para a operação Carnaval da PRF no ES

A Operação Carnaval 2020 é parte integrante da Operação Rodovida e terá sua abertura oficial às 11h desta sexta-feira (21).

A partir da meia-noite desta sexta-feira (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia em todo o Brasil a Operação Carnaval que se estenderá até as 23h59 da quarta-feira de cinzas (26). Com a meta de reduzir a violência no trânsito brasileiro, policiais, viaturas e equipamentos eletrônicos serão empregados nos 66 mil quilômetros de rodovias federais.

Inserida na Operação Rodovida, a Operação Carnaval tem como finalidade a diminuição dos números de acidentes graves, feridos e mortos durante o período carnavalesco onde tradicionalmente há um aumento do fluxo de veículos e passageiros nas estradas, elevando o risco de acidentes.

A PRF do Espírito Santo atuará sob esquema especial, com reforço no policiamento e fiscalização contando com agentes oriundos de outros estados e também dos que atuam na área administrativa, para enfrentar a violência no trânsito nos locais onde estatisticamente são registrados os acidentes de maior gravidade. Serão desenvolvidas também atividades educativas buscando a conscientização dos usuários das rodovias federais, não deixando de lado as ações de combate ao crime para garantir a segurança dos foliões que utilizam as rodovias.

Durante os seis dias de operação a fiscalização será intensificada com ênfase nas tradicionais infrações cometidas, tais como: ultrapassagens proibidas ou forçadas, embriaguez ao volante, excesso de velocidade, não uso do cinto de segurança, utilização dos sistemas de retenção para passageiros menores de 10 anos, existência e estado dos equipamento obrigatórios e documentação veicular.

Historicamente, durante o feriado de carnaval, os dias de maior movimento nas rodovias são na sexta-feira feira (à tarde), sábado (período da manhã), terça-feira (à tarde) e quarta-feira (período da manhã). Com o intuito de não aumentar o fluxo de veículos em circulação, são exatamente nesses períodos que estão previstas as restrições de tráfego para veículos longos e portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET).

Segue abaixo tabela com dias e horários de restrição no feriado de carnaval:

Com 460 quilômetros de extensão a BR-101 é a rodovia que concentra o maior número de veículos e de acidentes no Estado, razão em que receberá uma maior atenção, principalmente nos trechos entre o km 60 ao 70 (perímetro urbano de São Mateus), Km 140 ao 150 (perímetro Urbano de Linhares) e do km 250 ao 300 (trechos urbanos da Serra e Rodovia do Contorno). Na BR-262, trecho de grande fluxo de veículos advindos do estado de Minas Gerais, as ações serão focadas nos pontos críticos localizados entre os quilômetros 0 ao 10 (perímetro urbano de Cariacica) e do Km 40 ao 50 (entrada da sede do município de Domingos Martins até Marechal Floriano).

Para otimizar a fiscalização e coibir a prática da direção sob efeito de álcool, serão utilizados etilômetros passivos que otimizam a fiscalização alcançando um maior número de testes em menor tempo (o condutor não precisa soprar o aparelho, bastando conversar com o policial para a verificação da presença de álcool no organismo).

A PRF orienta os condutores que veículos envolvidos em acidente sem vítimas devem ser retirados da pista de rolamento e estacionados no acostamento da via ou em local seguro, com a devida sinalização, para evitar a ocorrência de novos acidentes. Após esses procedimentos de segurança, os condutores podem registrar a ocorrência pelo site www.prf.gov.br/acidentes, que possui valor legal similar ao boletim confeccionado pela PRF.

Dados estatísticos da PRF durante o feriado de carnaval dos anos de 2018 e 2019:



As entrevistas serão concedidas nos dias constantes na tabela abaixo: