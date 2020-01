PRF realiza reunião com chefes de Delegacia para alinhamento estratégico, no Espírito Santo

Durante a operação verificou-se um aumento do número de condutores e passageiros que não utilizavam o cinto de segurança.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), encerrou nesta quarta-feira (1º), a Operação Ano Novo. Foram fiscalizados entre os dias 28/12/2019 a 01/01/2020, cerca de 2.779 veículos. Nesses cinco dias de operação foi redobrada a fiscalização nos veículos com ênfase nas tradicionais infrações cometidas, entre elas: ultrapassagens proibidas ou forçadas, embriaguez ao volante e excesso de velocidade. Um número que nos chamou a atenção diz respeito a não utilização do cinto de segurança, tanto por condutores, quanto por passageiros, que comparado ao mesmo período do ano anterior, verificou-se um crescimento de 34,59% no número de infrações flagradas.

Durante a Operação Ano Novo, notou-se uma diminuição na quantidade de acidentes em relação ao quantitativo do ano passado (2018-2019), sendo 31 acidentes neste ano, contra 35 no ano anterior, representando uma diminuição de 11,42%. No que diz respeito ao número de feridos, também foi observado uma diminuição quando comparado ao ano anterior, sendo 49 em 2018/2019, para 45 neste ano. Ficou inalterado o número de óbitos nas rodovias do Espírito Santo, sendo 1 para cada ano. Neste ano, ocorreu uma morte não instantânea, ou seja, a vítima veio a óbito posteriormente, dentro de uma unidade hospitalar.*

A Operação Natal e Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) faz parte da Operação Rodovida 2019, iniciada no último dia 20 de dezembro com a proposta de integrar para proteger vidas. A Rodovida é uma ação do Governo Federal integrada com estados e municípios nas rodovias federais de todo o Brasil. Esta é a segunda etapa dessa operação, que se estenderá até o carnaval. As ações da PRF se integrarão a diversos parceiros com o objetivo de reduzir a violência no trânsito e os custos sociais deles decorrentes.

A PRF atua com o objetivo de coibir as infrações de trânsito e preservar vidas, mas para conseguir esse objetivo, é necessário que todos colaborem, sendo cauteloso e conscientes. O respeito às leis de trânsito é primordial para alcançarmos um trânsito seguro.

Operação Ano Novo 201 9 -20 20 28/12/18 a 01/01/19 28/12/19 a 01/01/20 Variação Veículos Fiscalizados 2.140 2.779 29.85% ACIDENTES Total Acidentes 35 31 – 11,42% Pessoas Mortas 1 1* – Pessoas Feridas 49 45 – 8,16% INFRAÇÕES Total de infrações 2.104 1.977 – 6,03% Condutores sob efeito de álcool 40 33 – 17,5% Ultrapassagens proibidas 436 389 -10,77% Cinto de Segurança (Condutor/Passageiro) 159 214 34,59%