PRF realiza palestra sobre segurança no trânsito no Hotel Senac em Vitória/ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, nesta semana, uma palestra no Hotel Senac, em Vitória/ES, abordando temas voltados para a importância de um comportamento seguro no trânsito.

Durante o encontro, os participantes receberam orientações sobre direção preventiva, respeito às normas de circulação e os riscos associados à combinação de álcool e direção. Para tornar o conteúdo mais interativo e didático, foi utilizado um simulador de embriaguez, que permitiu aos presentes vivenciar, de forma segura, os efeitos da ingestão de álcool na capacidade de conduzir veículos.

A iniciativa reforça o compromisso da PRF com a educação para o trânsito e a conscientização de condutores e pedestres, buscando reduzir acidentes e salvar vidas nas rodovias.

Fonte: PRF ES