PRF realiza evento especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Na manhã desta quarta-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoveu um evento especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, reunindo as policiais rodoviárias federais, agentes administrativas e prestadoras de serviço da instituição. A iniciativa teve como objetivo reconhecer a importância da atuação feminina no ambiente de trabalho, além de proporcionar um momento de bem-estar, integração e valorização das participantes.

A programação contou com empresas parceiras, que disponibilizaram diversos serviços voltados à saúde e ao autocuidado. Durante o evento, as participantes tiveram acesso a atendimentos estéticos, maquiagem profissional, acompanhamento com equipe de saúde e sessões de massagem relaxante. Além disso, puderam desfrutar de uma aula de yoga, promovendo equilíbrio e relaxamento.

Um dos destaques foi a palestra sobre fisioterapia pélvica, que abordou a importância dos cuidados com a saúde feminina e a prevenção de disfunções relacionadas ao assoalho pélvico.

O evento também contou com sorteios de brindes e um café especial, oferecido pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Espírito Santo (SINPRF-ES), encerrando a programação com um momento de confraternização entre as participantes.

Fonte: PRF ES